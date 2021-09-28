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Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол стал депутатом Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол получил мандат депутата Госдумы, сообщила помощница бывшего руководителя республики.

«Да, получил», — сказала помощница РИА Новости, отвечая на вопрос о получении мандата.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг, за которого на прошедших 17-19 сентября выборах проголосовали 86,81% избирателей республики.

Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью.

Партия «Единая Россия», в региональный список которой входил Кара-оол, набрала в Туве 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил Айдын Сарыглар («Единая Россия») с результатом 74,43%.

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Республика Тува #Местная власть
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