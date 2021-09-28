Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол стал депутатом Госдумы

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол получил мандат депутата Госдумы, сообщила помощница бывшего руководителя республики.
«Да, получил», — сказала помощница РИА Новости, отвечая на вопрос о получении мандата.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о
прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному
желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг, за
которого на прошедших 17-19 сентября выборах проголосовали 86,81% избирателей
республики.
Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, занял
должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и
общественностью.
Партия «Единая Россия», в региональный список которой входил
Кара-оол, набрала в Туве 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил
Айдын Сарыглар («Единая Россия») с результатом 74,43%.