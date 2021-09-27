НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

России оставят единственного президента

Источник:
ТАСС
389 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента, но в перспективе в этом вопросе желательно прийти к единообразию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна», — сказал Песков, уточнив при этом, что в стране существует специфика некоторых регионов.

Проект закона о региональной власти подготовлен во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Документом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ.

Так, устанавливается общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта Российской Федерации» и наименование высшего исполнительного органа — «правительство субъекта Российской Федерации».

Кремль согласился сохранить в Татарстане наименование должности «президент» до 2020 года, когда истекал срок полномочий руководителя региона Рустама Минниханова. В прошлом году его переизбрали на этот пост. В других регионах от такого наименования уже отказались.

Еще по теме
Путин отметил мрачный юмор Жириновского
Песков оценил безопасность Путина в тайге
Отдых Путина в Сибири. ФОТО
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Таинственный инвестор скупил весь аукцион российского госдолга
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
21
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
16
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
Sibnet.Ru