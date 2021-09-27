России оставят единственного президента

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента, но в перспективе в этом вопросе желательно прийти к единообразию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна», — сказал Песков, уточнив при этом, что в стране существует специфика некоторых регионов.

Проект закона о региональной власти подготовлен во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Документом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ.

Так, устанавливается общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта Российской Федерации» и наименование высшего исполнительного органа — «правительство субъекта Российской Федерации».

Кремль согласился сохранить в Татарстане наименование должности «президент» до 2020 года, когда истекал срок полномочий руководителя региона Рустама Минниханова. В прошлом году его переизбрали на этот пост. В других регионах от такого наименования уже отказались.