Минфин одобрил реформу накопительной пенсии

Минфин поддержал проект трансформации «замороженной» накопительной пенсии в так называемую добровольную стандартизированную схему.

Участники рынка называют предложенную концепцию «План Б», впервые она была представлена год назад, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Она объединяет схемы индивидуального пенсионного капитала и гарантированного пенсионного плана.

В частности, проект предусматривает передачу прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также «подталкивания» имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в схему.

При этом вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться позднее. Кроме этого, государство пока не определилось с налоговыми вычетами для участников программы.

Для всех впервые вступивших в систему правительство планирует добавить начальный взнос, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньшая государственная «доля».

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Срок действия соответствующего закона истекает в конце 2023 года.