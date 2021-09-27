НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин одобрил реформу накопительной пенсии

Источник:
«Коммерсантъ»
297 2
Фото: © Sibnet.ru

Минфин поддержал проект трансформации «замороженной» накопительной пенсии в так называемую добровольную стандартизированную схему.

Участники рынка называют предложенную концепцию «План Б», впервые она была представлена год назад, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Она объединяет схемы индивидуального пенсионного капитала и гарантированного пенсионного плана.

В частности, проект предусматривает передачу прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также «подталкивания» имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в схему.

При этом вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться позднее. Кроме этого, государство пока не определилось с налоговыми вычетами для участников программы.

Для всех впервые вступивших в систему правительство планирует добавить начальный взнос, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньшая государственная «доля».

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Срок действия соответствующего закона истекает в конце 2023 года.

Еще по теме
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Власти усилят адресную поддержку людей по оплате ЖКУ
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Эксперт рассказал о самой цепляющей фразе мошенников
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (2)
Картина дня
Президенту России дадут право наказывать губернаторов
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Американский эксперт рассказал об опасности Су-35
Инсайдер раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S22
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
Sibnet.Ru