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Бузова спела вживую с Булановой в шоу «Дуэты». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова приняла участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия», пару ей составила певица Татьяна Буланова.

Дуэту Бузовой и Булановой досталась песня Аллы Пугачевой «Сильная женщина». По правилам шоу исполнители не знают, с кем будут петь. На сцене их разделяет стена, а каждый артист слышит искаженный голос своего партнера.

«Я не знаю, кто будет моим напарником, но, если сливаться голоса будут, будет очень красиво, я думаю», — сказала перед выступлением Татьяна Буланова.

Участники шоу «Дуэты» поют под живой оркестр. Выступление записывается с первого дубля, чтобы показать эмоции участников после открытия стены между ними.

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