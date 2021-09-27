Бузова спела вживую с Булановой в шоу «Дуэты». ВИДЕО

Ольга Бузова приняла участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия», пару ей составила певица Татьяна Буланова.

Дуэту Бузовой и Булановой досталась песня Аллы Пугачевой «Сильная женщина». По правилам шоу исполнители не знают, с кем будут петь. На сцене их разделяет стена, а каждый артист слышит искаженный голос своего партнера.

«Я не знаю, кто будет моим напарником, но, если сливаться голоса будут, будет очень красиво, я думаю», — сказала перед выступлением Татьяна Буланова.

Участники шоу «Дуэты» поют под живой оркестр. Выступление записывается с первого дубля, чтобы показать эмоции участников после открытия стены между ними.