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Ученый объяснил цвет Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Громкий заголовок о том, что Солнце зеленое, возник так как максимум интенсивности света от этой звезды находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, но человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый, сообщил российский физик Андрей Малыхин.

Дискуссия о цвете Солнца развернулась после публикации в российских СМИ статьи астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна. Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое же Солнце на самом: белое или зеленое.

«Максимум излучения Солнца согласно Закону Вина (устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела) наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок — Солнце зеленое», — цитирует РИА Новости младшего научного сотрудника отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Малыхин.

Ученый объяснил, что человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. «Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. О чем и говорится в исходной статье британского ученого», — рассказал Малыхин.

Он отметил, что в физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его. «Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите», — сказал ученый.

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