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Дисквалификация участников «Играй и смотри»

Источник:
Sibnet.ru
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Некоторые участники игры «Играй и смотри», выбившиеся в лидеры по игровым баллам, достигли результата нечестными способами и будут дисквалифицированы.  

Игра «Играй и смотри» была открыта на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. В период с 9 по 23 сентября игроки могли разгадывать кроссворды, отвечать на вопросы, писать на конкурс лайфхаки и зарабатывать за все эти действия баллы. По набранным баллам выстроилась рейтинговая таблица, согласно которой распределятся призы.

Техподдержка игры выявила пять участников, пытающихся победить запрещенными способами. Самое распространенное нарушение — создание множества аккаунтов, предварительное прохождение заданий с «дополнительных» аккаунтов и добавление лайков основному игровому аккаунту. 

Согласно Правилам игры, подобные действия не допускаются: «Запрещается использование любых программных и иных обманных методов... В том числе использование более одного аккаунта для участия в Игре».

На этапе подведения итогов нарушители будут дисквалифицированы и исключены из рейтинга при распределении призов. 

Победители будут опубликованы на главной странице «Играй смотри» в блоке «Призы и победители». После администрация Sibnet.ru отправит уведомления на e-mail, указанные в ЛК участников на портале.

Администрация портала приветствует постоянное участие в интерактивных развлечения и играх, но не может одобрять «профессиональное» собирательство призов, лишающее шансов на победу других участников.

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