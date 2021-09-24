Продажи iPhone 13 стартовали в России

Продажи новых смартфонов iPhone 13 стартовали 24 сентября в России, сообщается на официальном сайте Apple.

Актуальная линейка «яблочной» компании включает iPhone 13 mini (от 69 990 рублей), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей), следует из данных на сайте.

Количество предзаказов на новые смартфоны почти в три раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году, сообщил РИА Новости гендиректор компании «Мегафон Ритейл» Владимир Скурихин. Самой популярной стала модель iPhone 13 Pro Max небесно-голубого цвета.

Новые модели внешне сильно напоминают iPhone 12. При этом они стали толще из-за более емкого аккумулятора, для корпусов использованы иные цвета. Смартфоны получили OLED-дисплеи, которые на 20% ярче предыдущего поколения.

Модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер с кинематографическим режимом, который позволяет снимать видео с динамическим фокусом — он фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro — на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro. Кроме этого, iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 терабайт.