Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб

Спасатели нашли останки на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, все члены экипажа погибли, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Совершавший технический полет Ан-26 в среду исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава. В четверг было обнаружено место падения самолета.

Из-за труднодоступности специалисты добрались до места катастрофы пешком, сейчас им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета, после чего в район прибудет основной отряд.

По предварительной версии, Ан-26 разбился из-за ошибки экипажа в условиях плохой погоды. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, которое привело к смерти двух и более человек.