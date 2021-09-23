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Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб

Источник:
РИА Новости
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Спасатели нашли останки на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае, все члены экипажа погибли, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Совершавший технический полет Ан-26 в среду исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава. В четверг было обнаружено место падения самолета.

Из-за труднодоступности специалисты добрались до места катастрофы пешком, сейчас им предстоит оборудовать площадку для приземления вертолета, после чего в район прибудет основной отряд.

По предварительной версии, Ан-26 разбился из-за ошибки экипажа в условиях плохой погоды. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, которое привело к смерти двух и более человек.

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ЧП #Происшествия
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