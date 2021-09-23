Разработкой сибирских физиков будут лечить от рака в Москве

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) изготовят и поставят ускорительный источник нейтронов в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина для проведения доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) рака, сообщает пресс-служба Института.
БНЗТ — метод лечения онкологических заболеваний, способный существенно продлить жизнь людей, например, с таким агрессивным видом рака, как глиобластома головного мозга. Установка для Центра онкологии им. Н. Н. Блохина станет модернизированной версией установки для БНЗТ, поставленной ранее ИЯФ СО РАН в Китай.
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«Мы планируем сделать новую машину для Центра имени Блохина
в декабре 2022 года, в 2023 году она может быть установлена в бункере
медицинского центра. Для этого, пока мы делаем установку, необходимо
реконструировать бункер, в частности, для монтажа ускорителя необходимо сделать
большое окно в стене, толщина которой составляет два метра», –— сказал директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.
В июне 2020 года началась клиническая терапия в двух
японских центрах, оснащенных ускорительными источниками нейтронов. К настоящему
времени в мире построены еще четыре клиники БНЗТ, в том числе в городе Сямынь
(Китай), оснащенной ускорительным источником нейтронов, разработанным совместно
Институтом ядерной физики СО РАН и компанией TAE Life Sciences (США).
«Будет увеличено количество электродов в
тандемном ускорителе для снижения напряженности электрического поля между ними.
Это сократит время выхода установки на рабочий режим. Кроме того, модернизация
коснется узла перезарядной мишени и источника отрицательных ионов водорода. Эти
меры позволят нам увеличить надежность работы новой установки», — объяснил научный
сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Старостенко.