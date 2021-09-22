Покушение совершили на советника Зеленского

Неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Отмечается, что политик не пострадал, его перевезли в безопасное место. При этом был тяжело ранен водитель советника президента, в него попали три пули, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел недалеко от села Лесники, по автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата. На месте работает следственно-оперативная группа, идет операция по перехвату преступников.

Шефир — бизнес-партнер украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95». Президенту уже доложили о случившемся.