НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Покушение совершили на советника Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
547 5
Фото: © пресс-служба президента Украины

Неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Отмечается, что политик не пострадал, его перевезли в безопасное место. При этом был тяжело ранен водитель советника президента, в него попали три пули, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел недалеко от села Лесники, по автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата. На месте работает следственно-оперативная группа, идет операция по перехвату преступников.

Шефир — бизнес-партнер украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95». Президенту уже доложили о случившемся.

Еще по теме
Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика
Гендиректора горнорудной компании в Туве обвинили в подкупе
Скрывавшегося 13 лет после убийства омича отправили в колонию
Пятеро новосибирцев ответят за стрельбу в дачном обществе
смотреть все
ЧП #Криминал #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика
Турист из Кузбасса обнаружил человеческий скелет на берегу Катуни
Спрос на обогреватели и пледы резко вырос в Новосибирске
Первое в России мобильное колесо обозрения поставили в Новосибирске
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Песков объяснил странную дату на часах Путина
Обнаружено древнейшее существо на Земле
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

ld_andrey

Глупцы (жёстче на сибнете не сказать) забывают о 22%, которые я отчисляю в ПФ, отдайте мне их, я себе...

-Керя-

Как же надо ненавидеть свой народ . В России денег в избытке прощаем всем. Походу правления страны у...

Uynachalnica

Короче, всем по барабану на ваши пенсии, кроме ПФР! Они за это зарплаты имеют, пусть и за вас счет! Что...
Sibnet.Ru