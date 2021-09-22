Пришла астрономическая осень: что означает равноденствие?

Осеннее равноденствие наступит в ночь с 22 на 23 сентября. После этого в Северном полушарии начнется астрономическая осень. Почему день пойдет на убыль и какую погоду ждать после того, как Солнце пересечет экватор?

В 2021 году 22 сентября в 22.21 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет экватор и перейдет из Северного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном — весна.

В день, который астрономы называют днем осеннего равноденствия, Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. После осеннего равноденствия Солнце восходит южнее востока, заходит южнее запада. И в Северном полушарии, где находится Россия, световой день становится все короче и короче.

«В день равноденствия Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное полушарие, то есть линия терминатора (линии смены дня и ночи на небесном теле) проходит через полюса Земли, точно по меридианам», — сообщает Московский планетарий.

Синоптики говорят, что с даты осеннего равноденствия становится все больше пасмурных дней и дождей: природа постепенно засыпает.

Период осеннего равноденствия всегда был связан со сбором зерен и семян, которые, пройдя зиму, возродятся весной. Поэтому праздники, близкие к осеннему равноденствию, у разных народов были связаны со сбором урожая, подведением итогов, подготовкой к зиме.

В наши дни дни около осеннего равноденствия — праздник для любителей астрономии. Они считаются благоприятными для наблюдением за звездным небом: продолжительная ночь и сравнительно теплая погода дают возможность комфортно проводить астрономические наблюдения с вечера до утра, отмечает Новосибирский планетарий при СГУГиТ.