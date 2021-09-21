Бывший муж Гагариной подал на нее в суд из-за дочери

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую жену певицу Полину Гагарину. Через суд он планирует урегулировать свои права на общую дочь.

Иск зарегистрирован 16 сентября, сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями, сообщает «СтарХит».

«В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова с детьми», — цитирует издание ответ Тверского районного суда Москвы.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке шесть лет, у них есть общая дочь Мия, которой сейчас четыре года. После развода в конце 2020 года Исхаков писал в соцсетях, что испытывает проблемы в свободном общении с дочерью.