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Бывший муж Гагариной подал на нее в суд из-за дочери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © isxakov, instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на бывшую жену певицу Полину Гагарину. Через суд он планирует урегулировать свои права на общую дочь.

Иск зарегистрирован 16 сентября, сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями, сообщает «СтарХит».

«В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова с детьми», — цитирует издание ответ Тверского районного суда Москвы.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были в браке шесть лет, у них есть общая дочь Мия, которой сейчас четыре года. После развода в конце 2020 года Исхаков писал в соцсетях, что испытывает проблемы в свободном общении с дочерью.

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