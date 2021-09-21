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Мертвого ребенка нашли на улице в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Тело ребенка найдено на улице Войкова в Томске, обстоятельства произошедшего с ним устанавливаются, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во вторник утром в дежурную часть полиции по Ленинскому району Томска поступило сообщение, что под окнами дома по улице Войкова лежит ребенок.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в возрасте около четырех лет без признаков жизни. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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