Мертвого ребенка нашли на улице в Томске

Тело ребенка найдено на улице Войкова в Томске, обстоятельства произошедшего с ним устанавливаются, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во вторник утром в дежурную часть полиции по Ленинскому району Томска поступило сообщение, что под окнами дома по улице Войкова лежит ребенок.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело ребенка в возрасте около четырех лет без признаков жизни. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.