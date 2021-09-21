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ЦИК огласил окончательные результаты выборов в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу, набрав 49,82% голосов, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Впервые за 18 лет будет парламент из пяти партий.

«Единая Россия» сохранила лидерство. Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. Пятипроцентный барьер преодолели «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Голосование на думских и местных выборах длилось с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51%. Жители Москвы, Севастополя, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Курской и Ярославской областей могли проголосовать дистанционно.

В последний раз парламент из пяти партий избрался в России в 1999 году (КПРФ, «Единство», «Отечество — Вся Россия», «Союз правых сил», Блок Жириновского, «Яблоко»). С 2003 года в нижней палате неизменно было четыре фракции.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
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