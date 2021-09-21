ЦИК огласил окончательные результаты выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу, набрав 49,82% голосов, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Впервые за 18 лет будет парламент из пяти партий.

«Единая Россия» сохранила лидерство. Второе место заняла КПРФ с 18,93% голосов избирателей, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. Пятипроцентный барьер преодолели «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Голосование на думских и местных выборах длилось с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51%. Жители Москвы, Севастополя, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Курской и Ярославской областей могли проголосовать дистанционно.

В последний раз парламент из пяти партий избрался в России в 1999 году (КПРФ, «Единство», «Отечество — Вся Россия», «Союз правых сил», Блок Жириновского, «Яблоко»). С 2003 года в нижней палате неизменно было четыре фракции.