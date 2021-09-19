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Россия задумалась над созданием двухдвигательной версии Ил 96

Источник:
ТАСС
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Фото: Павел Аджигильдяев / CC BY-SA 3.0

Россия имеет планы по созданию модернизированной версии широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96 с двумя двигателями вместо четырех, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В Перми ведутся разработки двигателя ПД-35 в рамках создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета. Наличие этого двигателя позволит дать новую жизнь самолету (Ил-96). Это одна из веточек, по которой мы, судя по всему, пойдем. Самолет с точки зрения общей конструкции очень удачный», — цитирует ТАСС Борисова.

Вице-премьер отметил, что сейчас самолет оснащается четырьмя двигателями ПС-90А. Замена двигателей потребует масштабной модернизации и перепроектирования крыла, добавил он.

По словам Борисова, сейчас на Воронежском авиастроительном заводе ведется сборка самолетов Ил-96-300, на производстве строятся четыре самолета.

Ил-96-300 — широкофюзеляжный дальнемагистральные самолет, первый полет которого состоялся в 1988 году. Сейчас самолет эксплуатируется только специальным летным отрядом «Россия», коммерческие авиакомпании РФ его не используют. Также несколько Ил-96 используется кубинской национальной авиакомпанией Cubana.

В настоящий момент ПАО «Ил» создает Ил-96-400М — версию Ил-96-400 для гражданской авиации с удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, а также новым модернизированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать самолет без ограничений в любом регионе земного шара.

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Экономика #Промзона #Транспорт и дороги
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