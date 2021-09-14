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Мошенники стали подменять номера телефонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телефонные мошенники  начали подменять номера мобильных телефонов россиян, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях. При обратном звонке на входящий номер телефона недоверчивые граждане попадали на реальных владельцев номеров, которые не в курсе, что их телефон по подмену участвует в преступной схеме», — сказал ТАСС источник.

По его словам, в таком случае необходимо обратиться к своему оператору и сообщить, что телефонный номер используют мошенники, а также быть более бдительными и не вступать в диалог по телефону с подозрительными собеседниками.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что мошенники используют автоматизированную подмену номеров, при этом несколько раз подряд могут дозваниваться с разных номеров.

Там уточняли, что в таких случаях не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно, с подменой. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

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