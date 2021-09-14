Томские рестораны снова будут работать по ночам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял «коронавирусные» ограничения на работу общепита в ночное время, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

«Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», – сказал Жвачкин.

Он добавил, что на летних верандах уже некомфортно. Кроме того, для студентов, которых в Томске много, кафе – это способ не только отдохнуть, но и подработать.

Социальная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук в заведениях общепита остаются обязательными.