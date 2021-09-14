НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Томские рестораны снова будут работать по ночам

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял «коронавирусные» ограничения на работу общепита в ночное время, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

«Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», – сказал Жвачкин.

Он добавил, что на летних верандах уже некомфортно. Кроме того, для студентов, которых в Томске много, кафе – это способ не только отдохнуть, но и подработать.

Социальная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук в заведениях общепита остаются обязательными.

Еще по теме
Путин допустил уход на карантин
Турция ужесточила правила въезда россиян
Новосибирцы пожаловались на снижение работоспособности после COVID
Дерипаска предсказал еще две волны коронавируса
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Иркутске погиб, скрываясь от полиции. ВИДЕО
Компания Дерипаски предложила решение с аэропортом в Шерегеше
Томские рестораны снова будут работать по ночам
Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки
Самое популярное
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Эксклюзивное видео из шоу «Игра» появилось в Сети до премьеры на ТНТ
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
Финальный сезон «Люцифера» выходит на Netflix
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
18
Единороссы предложили ужесточить наказание для педофилов
Sibnet.Ru