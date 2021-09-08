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Лукьяненко назвал дату окончания цикла «Дозоров»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дневной дозор»
Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что последняя книга из его цикла «Дозоры» написана уже на четверть, выйдет она примерно в мае следующего года.

«Вечный Дозор» — финальная часть саги об Антоне Городецком должна была выйти ранее, но писатель отложил работу над ней из-за других проектов, однако планирует вернуться к ней уже в этом году.

«Наверное, с этого месяца я уже начну работать над «Вечным Дозором». На самом деле книга на четверть уже написана. Если всё пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае», — сказал он в интервью «Известиям».

Кроме того, он поделился планами на экранизацию новой адаптации «Дозоров». «Есть определенные планы, есть движение, но ничего конкретного пока сказать не могу», — отметил автор.

Он добавил, что в этом и других проектах участвует как консультант, но сценариями заниматься он не хочет.

«Я предпочту писать по три-четыре романа, пока они пишутся, чем писать по 20 серий, которые никто не увидит», — сказал Лукьяненко.

О цикле

Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной Дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована, через два года вышло продолжение фильма по роману «Дневной Дозор». Последний на сегодняшний день роман серии «Шестой Дозор» был опубликован в 2014 году.

В цикле рассказывается об Иных — это люди, рождающиеся со способностями к магии. Они могут входить в Сумрак — магический мир, недоступный обычным людям. Они не знают болезней, могут остановить своё старение, подчинять себе обычных людей. По природе Иные разделяются на Тёмных и Светлых.

Для того, чтобы избежать войны и уничтожения мира они заключили договор, за соблюдением которого Тёмными следит Ночной Дозор, а Светлыми — Дневной Дозор. 

Главный герой цикла — светлый маг Антон Городецкий, служащий в Ночном Дозоре Москвы. От его лица ведётся повествование во всех книгах, кроме «Дневного Дозора». В экранизациях он также является основным действующим лицом.



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