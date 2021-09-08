Глава МЧС Зиничев погиб на учениях

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая жизнь человека, сообщило ведомство.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.

Зиничев был в Норильске с рабочим визитом — в среду вместе с губернатором Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части.

Министр находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне.