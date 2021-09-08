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Глава МЧС Зиничев погиб на учениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая жизнь человека, сообщило ведомство.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.

Зиничев был в Норильске с рабочим визитом — в среду вместе с губернатором Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части.

Министр находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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