Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Фото: © кадр из фильма «Человек и его собака» с Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник сообщил его адвокат.

О смерти французского актера сообщило Agence France-Presse со ссылкой на адвоката актера. Никаких подробностей смерти не сообщается, пишет ТАСС.

Бельмондо снялся в 90 фильмах, выступил продюсером в двух десятках картин. В 1963 году он опубликовал автобиографическую книгу «30 лет и 25 фильмов». Самые популярные его работы — «Профессионал», «Чочора», «На последнем дыхании», «Чудовище».

Бельмондо известен тем, что сам исполнял трюки — до травмы, полученной на съёмках культового фильма с его участием – «Профессионала».