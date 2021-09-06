Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Фото: © кадр из фильма «Человек и его собака» с Бельмондо
Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник сообщил его адвокат.
О смерти французского актера сообщило Agence France-Presse со ссылкой на адвоката актера. Никаких подробностей смерти не сообщается, пишет ТАСС.
Бельмондо снялся в 90 фильмах, выступил продюсером в двух десятках картин. В 1963 году он опубликовал автобиографическую книгу «30 лет и 25 фильмов». Самые популярные его работы — «Профессионал», «Чочора», «На последнем дыхании», «Чудовище».
Бельмондо известен тем, что сам исполнял трюки — до травмы, полученной на съёмках культового фильма с его участием – «Профессионала».
paramedicПри СССР в Сибири давали бесплатные квартиры, только этим и могли заманить молодых специалистов.А тут,...
ponhik78То есть "семёрка" нагадила в Афганистане ни у кого не спрашивая, а в разгребании предлагает принять участие...
an3toicПредательство главы государства Михаила Горбачева стала главной причиной развала СССР, уверен убывший...
-Керя-Нато призвала Россию разгребать их косяки