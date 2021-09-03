«Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучший фильм Marvel?

«Шан-Чи и легенда десяти колец» стартовал в российском прокате, это 25-й фильм киновселенной Marvel. Проект интересен тем, что это первая картина франшизы, где главным действующим лицом выступает супергерой азиатского происхождения. Удался ли эксперимент по внедрению кунг-фу во вселенную Marvel?

Сюжет: кунг-фу против зла

«Шан-Чи» является экранизацией комикса издательства Marvel и рассказывает о молодом мастере боевых искусств Шан-Чи, который внедряется в подпольную организацию «Десять колец». Оригинальный комикс вышел еще в 1973 году — на волне популярности кунг-фу и других восточных единоборств.

Создателями комикса о Шан-Чи стали писатель Стив Энглхарт и художник Джим Старлинг. Впервые об экранизации работы задумались еще в 2001 году, но в итоге проект отложили на дальнюю полку, чтобы вернуться к нему уже через 19 лет.

Фото: © кадр из фильма

Фильм имеет определенные пересечения с «Железным человеком». Например, организация «Десять колец» уже фигурировала в дебютном фильме вселенной Marvel 2008 года, а персонаж Мандарин, лидер этой организации, был упомянут в «Железном человеке 3».

При этом сюжетно «Шан-Чи» независим от остальных фильмов Marvel — здесь практически нет знакомых поклонникам франшизы супергероев, нет привязки к предыдущим событиям. Замысел главы Marvel Studios Кевина Файги прост — познакомить зрителя с новыми супергероями перед условными «Мстителями 5».

Премьера в России: 2 сентября 2021 года

Страна: США, Австралия, Marvel Studios

Жанр: кинокомикс, фэнтези

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

Актеры: Симу Лю, Аквафина, Мишель Йео, Бенедикт Вонг, Бен Кингсли, Тим Рот

Продолжительность: 132 минуты

Возраст: 16+

Съемки: драконы и новые супергерои

Съемки «Шан-Чи» стартовали в феврале 2020 года в Австралии. Натурные съемки также проводили в Южном Уэльсе. Также картину снимали в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе ради нескольких красочных сцен.

Режиссером картины стал Дестин Дэниел Креттон, роль главного героя Шан-Чи сыграл малоизвестный актер Симу Лю, который получил определенную популярность после выхода канадского сериала «Ассимиляция Кимов».

Также в картине снялись певица Аквафина, Тони Люн, Мишель Йео, Бен Кингсли, Бенедикт Вонг и дебютантка Мэнъэр Чжан. В целом каст получился с азиатским уклоном — видимо, по замыслу создателей, это должно привлечь китайскую аудиторию.

Трейлер «Шан-Чи» продемонстрировал зрителям отличную боевую хореографию, классического для Китая дракона и загадочных существ, в кадр даже попала Мерзость — один из самых ужасающих суперзлодеев Marvel из «Невероятного Халка».

Отзывы: оригинально и свежо

На сайте «Критиканство» на момент написания этих строк рейтинг «Шан-Чи» довольно высок — 76%. По мнению критиков, это трогательная и весьма самобытная история, поражающая приятным сочетанием динамики, юмора и традиционных для супергеройских фильмов приемов.

На других ресурсах оценки тоже высокие: Rotten Tomatoes поставили 91%, на IMDb картина получила 8 баллов, на Metacritic — 71%. В частности, многие называют экшен «Шан-Чи» лучшим среди всех фильмов Marvel.

Фото: © кадр из фильма

Критик Антон Долин называет ленту просто классным и не претендующим на глубину дивертисментом, «гастролью Пекинской оперы, сбивающую шекспировскую патетику раннего Marvel».

В свою очередь, Игорь Хованский отмечает, что начало четвертой фазы Marvel оставляет вопросы. Непонятно, смогут ли новые супергерои стать такими же популярными, а сама история — получить достойное продолжение.

Стоит ли смотреть

«Шан-Чи» выглядит уверенным шагом вперед для Marvel — студия после утилизации «Мстителей» успешно представляет новых героев франшизы. Несмотря на отсутствие звездных актеров, новый фильм смотрится превосходно.

Лента демонстрирует запредельный уровень зрелищности боевых сцен, постановка драк фактически не уступает революционной для своего времени «Матрице». Здесь также есть злодей с отлично прописанной мотивацией и живые герои, которые получают нужное развитие.

Фото: © кадр из фильма

Из минусов — не каждому зрителю зайдет ярко выраженный азиатский колорит, приправленный пространными разговорами в середине картины о непростом воспитании Шан-Чи и его родной сестры. Кроме этого, сюжет фильма достаточно традиционный и вряд ли удивит.

В остальном «Шан-Чи» дарит лучший экшен в истории Marvel. По зрелищности и разнообразию экранного мира новый фильм студии приятно удивит поклонников франшизы, а любители фэнтези с восточным колоритом гарантировано останутся довольны. Наша оценка — восемь баллов из десяти.