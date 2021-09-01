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Соловьев назвал Бузову алкоголичкой и поющим ртом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в конфликт с певицей Ольгой Бузовой. Сначала знаменитость отказалась идти к нему в программу и назвала абьюзером, а затем Соловьев посвятил несколько минут радиоэфира оскорблениям Бузовой.

В Instagram Ольга Бузова, обратившись к Соловьеву, сказала, что никогда не пойдет к нему в программу, потому что он всегда оскорбляет девушек, ведет себя грубо и бестактно.

На слова Бузовой Соловьем ответил достаточно грубо в прямом эфире программы «Полный контакт» радио «Вести FM». Он назвал телеведущую и певицу алкоголичкой и поющим ртом.

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«Понимаете ли, она возмущена моим поведением! Возмущена! Не хочет иметь ничего общего… Гражданка Бузова, в страшном сне я могу представить, что у меня с вами есть хоть что-то общее», — эмоционально произнес Соловьев.

Ведущий также припомнил Бузовой все ее грехи: когда она назвала себя блокадницей на видео, где облизывает тарелку, когда она оскорбляла в соцсетях новых девушек своих бывших и другие ее поступки.

Владимир Соловьев отметил, что надо гнать тех редакторов, кто позвонил Бузовой и пригласил ее в программу. «Видно им показалось, что после Бони на мою программу можно звать что угодно», — сказал Соловьев.

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