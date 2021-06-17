Знаменитости встали на защиту Бузовой в скандале с Губерниевым

Ссора Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ» вызвала большой резонанс. Одни представители шоу-бизнеса просто встали на защиту телеведущей, другие проанализировали причины случившегося.

Ольга Бузова была спецгостем на программе «Матча ТВ», чтобы обсудить положение сборной России на Евро-2021. Губерниев задал ей вопрос о футболе, но телеведущая ответила общими фразами. Это не устроило комментатора, который хотел конкретики. В итоге Бузова расплакалась от давления Губерниева.

Мнение со стороны

После инцидента знаменитости начали писать в социальных сетях посты в поддержку Ольги Бузовой. Среди ее защитников оказались певец Дима Билан, блогер и бывший возлюбленный Бузовой Давид Манукян, продюсер Яна Рудковская, актер Максим Виторган, генпродюсер «Матч ТВ» Тина Конделаки.

Билана в первую очередь задело, что на Бузову накинулись хейтеры. «Я ненавижу, когда все на одного!!!! Это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы дело тонкое, но ты пропагандируешь рост личности — это главное», — написал певец в Instagram.

Конделаки поддержала и Бузову, и Губерниева. Она считает, что у телеведущей есть право не разбираться в футболе, но высказывать свое мнение на эту тему. А комментатора она считает профессионалом своего дела.

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«Спорт должен быть темой, которую может и должен обсуждать любой. Мы не можем отнять это право ни у кого, так же, как и не можем отнять право на ошибку», — высказалась Конделаки в соцсети.

Продюсер Иосиф Пригожин проанализировал случившееся и сделал вывод — скандал был выгоден всем участникам.

«Оля — очень удобный персонаж для битья. Такая девочка для битья. Она не должна разбираться в футболе, но ее позвали редакторы канала — и сделали это с определенной целью. Мне трудно сказать, кто прав, кто виноват. Но скажу так: цель достигнута. Внимание общества приковано, — отметил Пригожин.

Конфликт не исчерпан

На «Матче» Бузова призвала сборную России ничего не бояться. После победы россиян над финнами в Twitter сборной появилось сообщение: «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга».

В своем Instargam Тина Конделаки пообещала, что снова пригласит Бузову на эфир, чтобы обсудить футбольные темы. При этом неизвестно, будет ли она пересекаться с Губерниевым, ведь он продолжает вести эфиры.

Сейчас в социальных сетях Губерниева и Бузовой периодически появляются «подколы» в адрес друг друга. Официального примирения сторон не было, поэтому конфликт нельзя считать исчерпанным.