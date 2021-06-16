Сборная России атаковала и победила финнов

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии, заработала три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Матч начался неожиданно. Финский игрок Похьянпало забила на третьей минуте, но гол был отменен из-за офсайда. После этого Россия перевела игру на половину соперника и создала несколько опасных моментов.

Уже на добавленных минутах первого тайма Дзюба и Миранчук разыграли комбинацию, и Миранчук пробил в дальний угол.

Во втором тайме нервно было как у ворот финнов, так и у российской команды. Но подопечные Станислава Черчесова довели матч до победы.

После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка. Следующий матч на турнире россияне проведут в Копенгагене 21 июня с командой Дании.