НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Сборная России атаковала и победила финнов

Источник:
Sibnet.ru
110 1
Фото: © twitter.com/TeamRussia

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии, заработала три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Матч начался неожиданно. Финский игрок Похьянпало забила на третьей минуте, но гол был отменен из-за офсайда. После этого Россия перевела игру на половину соперника и создала несколько опасных моментов.

Уже на добавленных минутах первого тайма Дзюба и Миранчук разыграли комбинацию, и Миранчук пробил в дальний угол.

Во втором тайме нервно было как у ворот финнов, так и у российской команды. Но подопечные Станислава Черчесова довели матч до победы.

После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка. Следующий матч на турнире россияне проведут в Копенгагене 21 июня с командой Дании.

Еще по теме
Кот-оракул Ахилл выбрал победителя матча Россия — Финляндия
Футбольные фавориты успешно стартовали на Евро-2020
Роналду стал рекордсменом Евро
Фан-зона для просмотра матчей Евро в Новосибирске не откроется
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Женщина на Алтае выпала из высотки
Еще один ребенок пострадал на батуте в Барнауле
Этап Восточного обхода в Новосибирске пообещали сдать раньше срока
Мода на детские имена изменилась в Забайкалье
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным
Аналитик оценила возможность обвала курса доллара до 60 рублей
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
16 июня 19:00
(МСК)
Турция
Уэльс
16 июня 22:00
(МСК)
Италия
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
16 июня 16:00
(МСК)
Финляндия 0
Россия 1
15 июня 22:00
(МСК)
Франция 1
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Bubr — 42 балла
  • Makson5 — 42 балла
  • viktorantipev — 42 балла
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.

shatlnk

заголвок намекает на перечень?!!, и где же он таинственный перечень?

paramedic

Гы. Из-под палки загнали бюджетников на МИР и хвалятся, как будто это достижение какое.У большинства...
Sibnet.Ru