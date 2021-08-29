Найдена опасная уязвимость в облачном сервисе Microsoft

Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира, сообщает компания Wiz.

Специалисты компании сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

«Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени», — приводит РИА Новости сообщение Wiz. Уязвимость получила название #ChaosDB.

Представители Microsoft заявили, что уязвимость устранили, а свидетельств того, что злоумышленники успели ею воспользоваться, нет. Пользователи получили оповещения об инциденте и рекомендации поменять электронные ключи.