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Найдена опасная уязвимость в облачном сервисе Microsoft

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ricardo Ricote Rodríguez / Attribution License

Исследователи обнаружили масштабную уязвимость в облачном сервисе Microsoft, которым пользуются крупнейшие компании мира, сообщает компания Wiz.

Специалисты компании сумели получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данным тысяч пользователей платформы Microsoft Azure. Уязвимость скрывалась в сервисе по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

«Такие компании, как Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix (если назвать только некоторые) используют Cosmos DB для управления огромными массивами информации по всему миру в режиме реального времени», — приводит РИА Новости сообщение Wiz. Уязвимость получила название #ChaosDB.

Представители Microsoft заявили, что уязвимость устранили, а свидетельств того, что злоумышленники успели ею воспользоваться, нет. Пользователи получили оповещения об инциденте и рекомендации поменять электронные ключи.

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