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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Россия представила собственную Windows

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российский разработчик «Ред Софт» представил на форуме «Армия-2021» операционную систему «Ред ОС», которая должна стать конкурентом ОС Windows на отечественном рынке.

«Ред ОС» представляет собой совокупность интегрированных программных продуктов, созданных на основе операционной системы Linux. Для демонстрации работы операционной системы на форуме использовали российский процессор «Байкал-М».

Российская система предназначена для группового и корпоративного использования, автоматизации информационных, конструкторских и производственных процессов предприятий всех возможных типов и направлений, говорится на официальном сайте проекта.

Разработчики «Ред ОС» утверждают, что в российских компаниях оборонно-промышленного комплекса операционную систему можно использовать уже сейчас, заменив ею западные аналоги.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт
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