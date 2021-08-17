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Вышла глобальная пошаговая стратегия Humankind

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот игры Humankind

Состоялся релиз пошаговой стратегии Humankind французской студии Amplitude Studios. По словам главы студии Ромена де Жанлиса, Humankind станет «лучшей пошаговой стратегией десятилетия».

«Humankind — главный труд Amplitude Studios, историческая стратегия, где вы перепишите историю человечества. Это слияние культуры, истории и ценностей позволит вам создать уникальную цивилизацию», — сообщается на странице проекта в Steam.

Игрокам предстоит возглавить любую из 60 исторических культур, чтобы провести их к победе через огромное количество эпох — от неолита до наших дней. Каждая цивилизация привносит в игру свои особенности.

Проект Amplitude Studios больше всего напоминает культовую серию Civilization. Игроки занимаются строительством и сражениями с противниками. Каждый бой выглядит как миниатюрная пошаговая настольная игра, которая проходит на реальной карте мира.

Игра уже доступна в цифровых магазинах Epic Games и Steam, ее стоимость для российских игроков составляет 2739 рублей.

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