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Цой жив: самые неожиданные каверы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © group_kino_official, instagram.com/group_kino_official
Лидер группы «Кино» Виктор Цой ушел из жизни 15 августа 1990 года, но его музыка до сих пор жива и популярна не только в оригинальном исполнении, но и в переработанных версиях современных музыкантов. В подборке — самые оригинальные и свежие каверы на песни Цоя.

Группа «Кино» (первоначальное название — «Гарин и Гиперболоиды») основана в 1981 году. Виктор Цой, как лидер коллектива, пел, играл на гитаре и был автором песен. Среди самых популярных песен, которые перепевают современные артисты — «Перемен!», «Восьмиклассница», «Кукушка», «Группа крови», «Когда твоя девушка больна», «Перемен» и другие знаковые работы музыканта.

«Перемен!»

Одной из самых свежих кавер-версий песни «Перемен» стало исполнение композиции новосибирской группой Silenzium. Девушки-скрипачки исполнили ее на крыше высотки и параллельно вместо слов дополнили идейным сюжетом.

«Эта версия не просто послушать, но и поразмышлять - кто мы, где мы, откуда и куда идём. На наш взгляд важно проснутся и осознать, что перемен уже не избежать, и лишь нам решать - какие они будут», — говорится в описании видео к песне.

«Мы хотим танцевать»

Среди менее узнаваемых песен Цоя есть композиция «Мы хотим танцевать», вошедшая в пятый студийный альбом «Ночь» 1986 года. Ее перепел рэпер Noize MC.

Noize MC записал кавер на песню «Мы хотим танцевать» для проекта «КИНОпробы. Рэп-трибьют», который вышел в конце 2010 года. Композиция оказалась настолько успешной, что российский музыкант даже включил трек в свой «Новый альбом».

«Звезда по имени солнце»

Не все каверы на песни Цоя оказываются известными. Например, российская поп-певица Натали перепела песню «Звезда по имени солнце», вызвав бурю негодования среди поклонников Цоя и группы «Кино». Эта кавер-версия с танцевальными мотивами по сей день остается спорной.

«Пачка сигарет»

Для поклонников рэпа и хип-хопа музыка Цоя во многом стала известна благодаря Андрею Меньшикову. Еще в 90-е московский рэпер в компании с друзьями по команде «Легальный Бизнес» засэмплировали цоевскую «Пачку сигарет».

Тогда еще андеграундный Лигалайз занимался настоящим хип-хопом, а эта песня стала знаковой только потому, что благодаря ей многие пацаны впервые узнали о Цое и группе «Кино». Кстати, в клипе снялся совсем маленький Децл.

«Группа крови»

Еще одно современное исполнение песни «Группа крови» прозвучало в сериале «Закон каменных джунглей 2». Песню перепели Sokolow и Daria Dubovik. «Группа крови» Цоя входит в одноименный альбом, вышедший в 1988 году.

Оригинальная песня впервые прозвучала 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба, но по рассказам очевидцев, зал воспринял песню холодно, может, оттого, что публика ждала уже известных хитов.

«Спокойная ночь»

Блогер-музыкант Саша Капустина в 2020 году трогательно перепела «Спокойную ночь» Цоя. Оригинальная песня вошла в альбом «Группа крови». Песня Цоя звучала в фильме «Рок».

В припеве композиции звучат слова: «А тем, кто ложится спать, спокойного сна». По словам звукорежиссера Алексея Вишни, в момент записи в квартире ниже умер пожилой инвалид, и к музыкантам пришли его родственники, попросив соблюдать тишину в течение девяти дней. 

Этот случай описывает первая строчка третьего куплета композиции («Соседи приходят — им слышится стук копыт. Мешает уснуть — тревожит их сон»).

«Восьмиклассница»

Песни Цоя популярны и за рубежом. Хиты легенды русского рока пели как знаменитости, так и малоизвестные музыканты. Один из оригинальных каверов у корейского певца Song Wonsub.

«Я знаю, что мое русское произношение странное, но я надеюсь, тебе это понравится. А также, как и его музыка, я надеюсь, у нас у всех хорошие воспоминания», — писал музыкант о своем исполнении «Восьмиклассницы».

Оригинальная «Восьмиклассница» попала в список «100 лучших песен русского рока в XX веке», составленной радиостанцией «Наше радио» на основе выбора радиослушателей, поднявшись в нем до 47-й позиции.

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