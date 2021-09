Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх

Тарифный план «Игровой» дарит уникальные бонусы в популярных онлайн-играх. И обеспечивает максимально комфортные условия для геймеров — стабильный скоростной интернет и низкий пинг.

Тариф «Игровой» появился в 2016 году как совместный проект Ростелекома и компании Wargaming — создателя культовых аркадных симуляторов World of Tanks. World of Warplanes и World of Warships.

Впоследствии к проекту присоединились компании «Фогейм» с играми Lineage 2, Blade & Soul, Aion и Point Blank и MY.GAMES с играми Warface, CrossFire и ArcheAge.

Скорость соединения в рамках тарифа достигает 300 мегабит в секунду с оптимизированным подключением к игровым серверам. Это обеспечивает низкий пинг, а также быструю загрузку патчей и обновлений.

За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. Для каждой игры предоставляются уникальные преимущества.

Абоненты Ростелекома могут получить бесплатный месяц «Игрового». Достаточно заработать 50 баллов в игре «Играй и смотри» и обменять их на промокод. Игра открыта на Sibnet.ru с 9 по 23 сентября.

Уникальные танки и самолеты

В играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes абоненты тарифа получают бесконечный премиум-аккаунт. Он дает дополнительные 50% к заработку опыта и кредитов.

У танкистов, к примеру, такой аккаунт открывает ежедневный доступ к трем премиум-задачам. За их выполнение можно каждый день получать 50 000 кредитов и утроенный боевой опыт. С помощью аккаунта можно также утроить боевой опыт за пять любых победных боев в день.

Изюминка тарифа — эксклюзивные, созданные только для этого тарифа образцы техники. За деньги их купить нельзя. В World of Tanks — это танк Т-44-100 (Р). Он имеет 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны и уникальный камуфляж. К танку прилагается прокачанный на 100% экипаж.

Танк Т-44-100 (Р) с уникальным камуфляжем Фото: © Wargaming

Игроков World of Warships ждет корабль VIII уровня — крейсер «Багратион» с уникальным камуфляжем. Эта боевая единица приносит 50% к опыту. Комплектом к кораблю идет командир с 10 очками навыков.

Поклонники World of Warplanes получают эксклюзивный истребитель VI уровня ЯК-3Т и слот в ангаре.

Оружие и костюмы

В каждой игре «Фогейм» — Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion — абоненты получают подарок за подключение, а затем на их игровой аккаунт в личном кабинете приходят ежедневные подарки и бонусы за стаж – игровые преимущества, позволяющие гораздо быстрее добиться высоких результатов.

Поклонники игр MY.GAMES после активации опции ежедневно получают «дни РТК», дающие игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы.

Так, например, в онлайн-шутере Warface пользователь при подключении получит четыре единицы огнестрельного оружия. Причем его можно менять каждый день. Также на счет начисляется по десять игровых кредитов ежедневно.

Онлайн-шутер Warface Фото: © MY.GAMES

Ну а для любителей разнообразия Ростелеком открыл Игровой маркет с гибкой системой скидок. В нем сейчас представлено более 2 000 компьютерных игр от 48 издателей. Коллекция постоянно расширяется.