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Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Проблесковые маяки на машине ГИБДД
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пассажирский автобус, в котором находилось 25 человек, перевернулся в Бурятии. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, в пятницу днем на 22 километре автодороги Улан-Удэ-Курумкан на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство «слетело» с дороги и перевернулось.

В автомобиле находились 25 пассажиров – студенты одного из ВУЗов. В настоящее время их осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Тещин язык» считается одним из самых аварийноопасных участков в Бурятии. Из-за крутых спусков, подъемов и поворотов там часто переворачиваются большегрузные фуры, автобусы и автомобили.

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Топ комментариев

Nik3316

логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))

slavaynin

совсем кловун выпал из реальности.

Uynachalnica

Ну а как иначе, коррупция, также с этими явлениями связана неразрывно! Потому и никак ее не заборем,...

slavaynin

а правда что у кловуна дед был красноармейцем?)
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