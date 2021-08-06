Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

Пассажирский автобус, в котором находилось 25 человек, перевернулся в Бурятии. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, в пятницу днем на 22 километре автодороги Улан-Удэ-Курумкан на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство «слетело» с дороги и перевернулось.

В автомобиле находились 25 пассажиров – студенты одного из ВУЗов. В настоящее время их осматривают медики. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Тещин язык» считается одним из самых аварийноопасных участков в Бурятии. Из-за крутых спусков, подъемов и поворотов там часто переворачиваются большегрузные фуры, автобусы и автомобили.