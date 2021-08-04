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«Отъевшийся» Данила Козловский разочаровал поклонников

Источник:
Sibnet.ru
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Поклонники Данилы Козловского упрекнули актера в том, что он располнел. Обсуждение внешнего вида артиста вызвала фотография, опубликованная актером Максимом Виторганом в Instagram.

В аккаунте Виторгана появился снимок, где он стоит на улице под цветными зонтами с режиссером Иваном Твердовским и актером Данилой Козловским. Последний на фото выглядит поправившимся.

Некоторые поклонники артиста в комментариях к публикации написали, что «Козловский отъелся» и пожелали не видеть его таким. Другие фанаты решили, что актера просто сфотографировали с неудачного ракурса.

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