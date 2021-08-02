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Экс-глава ЦРУ предсказал кровавую баню в Афганистане

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Кровавая гражданская война начнется в Афганистане вследствие вывода войск США, считает бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

«Мы можем увидеть кровавую и жестокую гражданскую войну, подобную той, которая была в 1990-х годах, когда победил "Талибан" (движение запрещено в России). Если это произойдет, мы, вероятно, могли бы увидеть возвращение оплота "Аль-Каиды" (организация запрещена в России)», — цитирует РИА Новости Петреуса.

По его мнению, таким образом, США отказываются от ценностей, за которые боролись. «Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире - права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати», — сказал Петреус.

«Мне несколько непонятно, почему мы не подумали о возможности оставить 3,5 тысячи военных, чтобы помешать "Талибану" вернуть ультраконсервативную исламистскую теократию», — добавил он. При помощи этих военных США могли бы предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации "война будет продолжаться и будут все только хуже", отметил генерал.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.

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