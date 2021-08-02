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Сериал «Клон» снова покажут на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Клон»

Сериал «Клон» будут показывать на канале «Ю» с 16 августа. Сериал рассказывает историю девушки Жади и молодого человека Лукаса, которые не могут быть вместе из-за противостояния западной и восточной культур.

По сюжету юная Жади из Рио-де-Жанейро возвращается в родную страну со строгими правилами и нормами морали. По местным обычаям ее выдают замуж на незнакомца, но девушка уже влюблена в бразильца Лукаса.

В сериале несколько любовных линий, а сюжет охватывает большую часть жизни главных героев. Все актеры, исполнявшие роли восточных жителей, специально освоили марокканские традиции, арабские жесты, мимику, отдельные фразы по-арабски, а также цитаты из Корана.

Премьера «Клона» почти совпала с терактом 11 сентября 2001 года в США. Популярность сериала внезапно оказалась под вопросом. Сюжет и герои, подробно представлявшие мусульманский мир могли отпугнуть зрителей. Однако страхи создателей не оправдались — сериал оказался на редкость успешным.


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