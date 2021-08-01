Суд арестовал поджегшего пункт вакцинации в Хакасии

Суд в Хакасии арестовал мужчину, который в четверг поджег пункт вакцинации от коронавируса, сообщило республиканское ГУ МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло на Первомайской площади в Абакане вечером в четверг вечером. Пьяный 37-летний попытался сжечь пункт вакцинации. Огонь удалось потушить вовремя. Пострадавших не было.

Мужчину задержали, его подозревают в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В субботу суд рассмотрел материалы правоохранительных органов и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца мужчина должен провести в СИЗО.