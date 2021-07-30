Атомную подводную лодку «Красноярск» спустят на воду

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» в пятницу, 30 июля торжественно спустят на воду на северодвинском предприятии «Севмаш», сообщает пресс-служба Минобороны

В церемонии примет участие главком Военно-морского флота России Николай Евменов. Сейчас специалисты «Севмаша» заканчивают готовить подлодку к спуску.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная — 16 узлов. Предельная глубина погружения — 600 метров, автономность плавания — 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».