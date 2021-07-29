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Пьяный житель Томской области пытался задушить полицейского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пьяный житель Томской области напал на полицейского и попытался задушить его, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в Каргасокском районе инспектор проводил обход тех, кто состоит на учете. Он увидел на улице мужчину, который выглядел пьяным, и решил доставить его в отделение.

«Неоднократно судимый 55-летний житель села Каргаска Томской области, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, схватил руками за шею инспектора, находившегося за рулем автомобиля, и начал его душить», – сказано в сообщении.

Выяснилось, что мужчина действительно был пьян. Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на применение насилия в отношении представителя власти.

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