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Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ми-171А3
Ми-171А3
Фото: © facebook.com/ulanudeaviationplant

Улан-Удэнский авиазавод выпустит 16 офшорных вертолетов Ми-171А3 для «Газпрома». Для МЧС России предприятие сделает четыре арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для работы в северных широтах страны, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По итогам международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) АО «Улан-Удэнский авиационный завод» МАКС-2021 заключил соглашение на поставку 70 единиц авиатехники.

«Заключены первые соглашения по поставке офшорного вертолета — техники, которая выполняет полеты на морские буровые платформы, над морем, он соответствует дополнительным требованиям по живучести на воде. До настоящего момента в России таких вертолетов не производилось», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Закупать сертифицированные вертолеты морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3 будет ПАО «Газпром». Всего Улан-Удэнский авиазавод изготовит для компании 16 таких вертолетов.

Четыре вертолета Ми-8АМТШ-ВА закупит МЧС России для работы на севере страны. Также холдинг «Вертолеты России» заключил с авиакомпанией «ЮТэйр-Вертолетные услуги» соглашение о поставке 50 вертолетов Ми-8АМТ. Новые вертолеты планируется задействовать для выполнения перевозок в нефтегазовых проектах.

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Технологии #Техника #Авиа
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