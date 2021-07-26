Японию разозлил визит Мишустина на Курилы

Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями и заслуживает глубочайшего сожаления», — цитирует ТАСС Като. Он рассказал, что после того, как стало известно о готовящемся визите премьер-министра РФ на Итуруп, Япония «по различным дипломатическим каналам неоднократно направляла представления российской стороне» с призывом отказаться от этой поездки.

Обратить особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент Владимир Путин. Глава государства напоминал о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию «необходимых условий для участников экономической деятельности».

Президент также анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

После окончания войны Курилы были включены в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.