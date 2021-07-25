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Врач посоветовала лучшие напитки для утоления жажды

Источник:
«Комсомольская правда»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Обычная вода, квас, домашний лимонад и горячий чай помогут освежиться во время изнуряющего зноя, рассказала сообщила заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

«Поддерживать водный баланс в организме человека очень важно. Особенно в такую жару, которая сейчас стоит в столице и во многих других регионах нашей страны. Каждый день человек должен употреблять как минимум два литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже 3 литра воды», — рассказала «Комсомольской правде» Шарапова.

По ее словам, страдающим от жары следует отказаться от газированных и сладких напитков. Лимонад лучше сделать самостоятельно, просто выжав в воду половину лимона и не добавляя сахар, отметила специалист.

Она добавила, что квас, содержащий углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С, является очень полезным для здоровья человека напитком. Но из-за большого количества сахара в составе лучше ограничиться одним стаканом, посоветовала Шарапова.

Горячий чай, черный или зеленый, также помогает освежиться в жару, заключила медик.

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