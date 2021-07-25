Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что он «остановил» газопровод «Северный поток — 2», а нынешний глава Белого дома Джо Байден его одобрил.

«Я остановил его… а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию», — цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Экс-президент США добавил, что «ладит Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я».

Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено». «Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?» — заявил Трамп.

«Я остановил его, а Байден в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили», — сказал Трамп.

Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство «плохой идеей».