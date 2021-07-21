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«Иркут» подписал договоры о поставках SSJ-100

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет SSJ-100 во время полета
Sukhoi Superjet 100
Фото: © ПАО «Корпорация "Иркут"»

Корпорация «Иркут» подписала договоры на поставку 58 самолетов Superjet 100 в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

«По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы. SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность», — прокомментировал сделки глава Минпромторга Денис Мантуров.

Контракт на поставку 15 самолетов «Суперджет 100» подписала авиакомпании «Россия». Их передадут в 2021 году. Еще 25 самолетов появятся в парке «Ред Вингс». В их число войдут новые и ранее выпущенные воздушные суда. Воздушные суда будут поставлены авиакомпании до 2022 года.

Соглашение о намерениях, предусматривающее расширение парка с 15 до 25 самолетов «Суперджет 100» подписала авиакомпания «Азимут». Еще восемь самолетов появятся в паке компании «Аврора».

В 2019 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала акции дочерней компании «Гражданские самолеты Сухого», производящей SSJ-100, в собственность ПАО «Корпорация "Иркут". Это объединило ресурсы корпорации для создания и развития проектов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

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