«Иркут» подписал договоры о поставках SSJ-100

Корпорация «Иркут» подписала договоры на поставку 58 самолетов Superjet 100 в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
«По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы. SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность», — прокомментировал сделки глава Минпромторга Денис Мантуров.
Контракт на поставку 15 самолетов «Суперджет 100» подписала авиакомпании «Россия». Их передадут в 2021 году. Еще 25 самолетов появятся в парке «Ред Вингс». В их число войдут новые и ранее выпущенные воздушные суда. Воздушные суда будут поставлены авиакомпании до 2022 года.
Соглашение о намерениях, предусматривающее расширение парка с 15 до 25 самолетов «Суперджет 100» подписала авиакомпания «Азимут». Еще восемь самолетов появятся в паке компании «Аврора».
В 2019 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала акции дочерней компании «Гражданские самолеты Сухого», производящей SSJ-100, в собственность ПАО «Корпорация "Иркут". Это объединило ресурсы корпорации для создания и развития проектов МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
Grossmeister38rusЭти острейшие проблемы при каком президенте возникли ? Уже не смешно
askoltsmitovОстрейшая проблема России - Путин. У меня всё.
MuzykantОчень трудные задачи,за пару десятилетий решить невозможно.Старается изо всех сил,но боюсь,не успеет(всё...
UynachalnicaТут или задачи взяты не по плечу, или математик из него никакой! Больше двадцати лет все их решает и...