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Первый офшорный вертолет представят на МАКС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Холдинг «Вертолеты России»

Улан-Удэнский авиационный завод представит на выставке МАКС-21 первый офшорный вертолет МИ-173А3. Машина разработана для обслуживания морских буровых платформ, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Ми-171А3 может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы — для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования.

Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе — он позволяет перевезти 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.

Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК, которые принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины, однако данная модель будет востребована на любых офшорных объектах, где бы они не находились.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится с 1993 года. Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

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Технологии #Техника #Авиа
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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