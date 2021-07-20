Первый офшорный вертолет представят на МАКС-21

Улан-Удэнский авиационный завод представит на выставке МАКС-21 первый офшорный вертолет МИ-173А3. Машина разработана для обслуживания морских буровых платформ, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Ми-171А3 может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы — для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования.

Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе — он позволяет перевезти 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.

Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК, которые принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины, однако данная модель будет востребована на любых офшорных объектах, где бы они не находились.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится с 1993 года. Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.