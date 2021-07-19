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Совфед призвал ужесточить процедуру ТО вопреки мнению ГИБДД

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Комитет Совета федерации России по экономической политике предложил ужесточить существующие правила техосмотра транспортных средств

В частности, сенаторы выступили против идеи ГИБДД отменить обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Кроме того, они предлагают обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту. В случае отсутствия карты предлагается штрафовать водителя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов инициативы.

Отдельный блок предложений сенаторы посвятили борьбе с мошенничеством. Они предложили временно отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО) операторов, в отношении которых МВД проводит проверку за продажу диагностических карт без прохождения водителями процедуры ТО.

На прошлой неделе глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что МВД предложило правительству отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Вместе с тем МВД предложило поощрять автомобилистов за добровольное прохождение ТО путем понижения ставки транспортного налога и снижения стоимости полиса ОСАГО.

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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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