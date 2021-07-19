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«Адмирал Горшков» поразил цель гиперзвуковой ракетой

Источник:
Sibnet.ru
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Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели, сообщает пресс-служба Минобороны.

Корабль совершил пуск из Белового моря по мишени в Баренцевом. Ракета пролетела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.

Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

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Оборона #Оружие #Армия #Видеоновости
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