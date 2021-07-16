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Путину доложили о планах по производству МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21-310 во время посадки
МС-21-310
Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Основная задача, которая стоит перед производителями лайнера МС-21, — доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, в дальнейшем — до 72 лайнеров в год, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с Владимиром Путиным.

«Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин (такого класса) в ближайшие десять лет будет закуплено — это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21», — отметил глава ОАК.

Он подчеркнул, что МС-21 — не просто импортозамещение, но и создание систем нового поколения, которые позволят предложить на рынке новый функционал по более привлекательной цене. «Поэтому задача сейчас разворачивать сильное производство МС-21», — заключил он.

МС-21 — отечественный ближне- и среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиационном заводе. Основное преимущество самолета — композитное (черное) крыло, способствующее лучшей аэродинамике и лучшей экономике.

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