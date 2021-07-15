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Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния музыканта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © petr_mamonov_life, instagram.com/petr_mamonov_life

Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила, что состояние артиста крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ с коронавирусом.

«Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое», — сказала Ольга Мамонова РИА Новости. В официальном Instagram-аккаунте Петра Мамонова также появилась запись: «Молимся, друзья».

Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом две недели назад, ее ввели в искусственную кому, а неделю назад начали постепенно выводить из нее. В понедельник сообщалось, что музыкант открыл глаза и пошевелил пальцем, но еще ничего не осознавал. Сейчас его состояние ухудшилось.


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