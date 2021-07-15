Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния музыканта

Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила, что состояние артиста крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ с коронавирусом.

«Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое», — сказала Ольга Мамонова РИА Новости. В официальном Instagram-аккаунте Петра Мамонова также появилась запись: «Молимся, друзья».

Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом две недели назад, ее ввели в искусственную кому, а неделю назад начали постепенно выводить из нее. В понедельник сообщалось, что музыкант открыл глаза и пошевелил пальцем, но еще ничего не осознавал. Сейчас его состояние ухудшилось.