Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния музыканта

Супруга музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила, что
состояние артиста крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ с коронавирусом.
«Динамика отрицательная, состояние крайне тяжелое», — сказала
Ольга Мамонова РИА Новости. В официальном Instagram-аккаунте Петра Мамонова
также появилась запись: «Молимся, друзья».
Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом две недели
назад, ее ввели в искусственную кому, а неделю назад начали постепенно выводить
из нее. В понедельник сообщалось, что музыкант открыл глаза и пошевелил
пальцем, но еще ничего не осознавал. Сейчас его состояние ухудшилось.