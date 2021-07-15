Обучающего робота-кота создали в Томске

Магистрант ТУСУР создал робота в виде кота, который помогает школьникам учиться: повторяет таблицу умножения, стихи, учит английский язык.

Робот поможет школьникам осваивать предметы через электронные онлайн-ресурсы, разучивать таблицу умножения в формате мини-игр и выполнять другие задания, сообщила пресс-служба вуза. Устройство выполнено в виде коробки-кота.

«Мы придумали робота, который будет стоить на порядок меньше. Робот-кот – стационарный, его корпус распечатан на 3D-принтере, функционал – схожий с большими роботами, а стоимость – меньше. У него есть камера, микрофон, он может распознавать голос, двигает лапками и хвостом. Робот может демонстрировать эмоции на встроенном сенсорном экране, а в уши и усы встроены светодиоды: если правильно ответил на вопрос, они загораются», – рассказал разработчик Егор Полынцев.

По его словам, есть научные подтверждения тому, что использование робота совместно с электронными образовательными ресурсами может улучшить эффективность образовательного процесса.

Также робот-кот помогает детям с ограниченными возможностями здоровья: например, дублирует голосом вопросы, которые высвечиваются на экране. Его уже протестировали в томских школах.