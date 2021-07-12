Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в романе с хоккеистом из НХЛ

Поклонники дочери Дмитрия Маликова Стеши решили, что у нее роман с хоккеистом клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым. Такие выводы фанаты сделали по одинаковым фотографиям девушки и спортсмена в социальных сетях. <

Судя по Instagram, Стеша Маликова сейчас отдыхает на Алтае, там же находится Кирилл Капризов. В ленте молодых людей опубликованы фотографии с одинаковыми пейзажами, также они лайкают посты друг друга. Именно поэтому поклонники решили — Маликова и Капризов проводят время вместе и состоят в романтических отношения.

21-летняя Стеша Маликова занимается дизайном одежды, в 2020 году она создала собственный бренд. Также она занимается музыкой и выступает в качестве модели.

Кирилл Капризов в свои 24 года играет за хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» в НХЛ с 2020 года. В КХЛ нападающий играл за клубы «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.