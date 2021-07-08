МС-21 с российскими двигателями начнет программу летных испытаний

Опытный самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 после покраски на предприятии в Ульяновске совершил перелет в Жуковский в среду. Лайнеру предстоит пройти ряд испытаний.

МС-21-310 — модель, на которой установлены российские двигатели ПД-14. Первый полет совершил на аэродроме Иркутского авиазавода в конце 2020 года. В июне совершил перелет в Ульяновск для покраски, а в июле прибыл в Жуковский для начала испытаний.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Антона Кузнецова.

Севастьянов сообщил, что самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск – Ульяновск и Ульяновск – Жуковский. На аэродроме имени Громова самолет МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний.

Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.