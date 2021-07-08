НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

МС-21 с российскими двигателями начнет программу летных испытаний

Источник:
Sibnet.ru
118 0
Самолет МС-21-310 во время посадки в Жуковском
Самолет МС-21-310
Фото: © ОАК

Опытный самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 после покраски на предприятии в Ульяновске совершил перелет в Жуковский в среду. Лайнеру предстоит пройти ряд испытаний.

МС-21-310 — модель, на которой установлены российские двигатели ПД-14. Первый полет совершил на аэродроме Иркутского авиазавода в конце 2020 года. В июне совершил перелет в Ульяновск для покраски, а в июле прибыл в Жуковский для начала испытаний.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Антона Кузнецова.

Севастьянов сообщил, что самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск – Ульяновск и Ульяновск – Жуковский. На аэродроме имени Громова самолет МС-21-310 продолжит полеты по программе летных испытаний.

Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Еще по теме
«Бешеный огурец»: история самого странного советского самолета
Мишустин осмотрел томскую ОЭЗ
Созданное в Томске устройство измерит океан в кругосветном путешествии
Томские ученые разработают систему безопасности для дронов
смотреть все
Технологии #Техника #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Четверо жителей Забайкалья вывезли в лес мужчину и забили до смерти
Выпускник ХГУ создал приложение для борьбы со свалками
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
Ревнивый подросток в Новосибирске приковал подругу к батарее
Самое популярное
Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»
Путин подписал 135 законов за два дня
Windows 11 изменят цвет «синего экрана смерти»
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 78 голосов
  • MDIMAN — 50 голосов
  • Elenapl5 — 49 голосов
написать кричалку
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

Захотели дно чёрного моря изучить!И где они там воды украины нашли?

COKOJIrus

Тайвань умеет деньги зарабатывать

kygear

Можно бомжей обязать выплачивать половину выручки .Алюминиевые пивные баночки приносят огромный неучтённый...

nikit757

— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных...
Sibnet.Ru