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Глава Бурятии прошел ревакцинацию от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов делает прививку
Фото: © https://www.instagram.com/buryatiaofficial

Глава Бурятии Алексей Цыденов во вторник поставил прививку от коронавируса во второй раз. Необходимость ревакцинации он объяснил «падением» антител, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«Первая вакцинация у меня была в сентябре. Как показал мой опыт, вакцина работает, потому что у меня весь ближний круг переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела «упали», поэтому … прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить», — рассказал Алексей Цыденов.

По информации пресс-службы, международные и российские исследования показали, что устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в течение полугода после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам.

А при новых мутациях вируса у переболевших может развиваться инфекционный процесс из-за частичного «ускользания» штамма от ранее сформированного иммунитета. Специалисты рекомендуют при достижении уровня коллективного иммунитета проводить вакцинацию каждые полгода.

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Бурятия #Здоровье #Местная власть #Новости COVID19
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